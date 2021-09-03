Власти Ялты внесут изменения в организацию дорожного движения в Алупке

Изменения в организации дорожного движения в Алупке будут произведены с учетом предложений местных жителей.

В ходе «народного обсуждения», которое прошло по инициативе администрации Ялты и Общественного совета муниципального образования, в частности, запланировано ограничение парковки на центральной площади города, ограничение и перенаправление движения транспорта по ряду улиц, перенос и организация новых пешеходных переходов.

«По поручению главы администрации Ялты Янины Павленко представители отдела промышленности, транспорта и связи неоднократно выезжали в Алупку, общались с жителями и собирали предложения, которые затем обсуждались на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, куда входят профильные специалисты: эксперты, дорожники, ГИБДД и другие. И единогласно все члены комиссии поддержали 27 предложений, которые можно воплощать», – сообщил заместитель главы администрации Сергей Стрельбицкий.

Тем не менее, добавил он, власти вместе с общественным советом приняли решение провести еще одно обсуждение непосредственно с жителями Алупки, чтобы они «окончательно одобрили и согласовали под протокол все, что планируется».

В дальнейшем, по словам Стрельбицкого, все предложения будут направлены в департамент ЖКХ Ялты, где сформируют смету и заложат в бюджет 2022 года средства на реализацию.

Со своей стороны главный специалист отдела промышленности, транспорта и связи Иван Крыжановский уточнил, что среди предложений – ограничение парковки на площади Ленина, установка и перенос ряда дорожных знаков, монтаж сферических зеркал на аварийно-опасных участках, перенос и обустройство ряда пешеходных переходов.

«Также планируется изучить возможность устройства большой парковки для посетителей Воронцовского дворца на пустыре у Храма Архангела Михаила, с помощью боллардов на перекрестке улиц Братьев Говыриных и Розы Люксембург ограничить движение транспорта в центр Алупки, за исключением автомобилей местных жителей», – добавил Крыжановский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Летний трафик на Крымском мосту превысил доковидные показатели. Более 2 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.

В Симферопольском районе появился новый автобусный маршрут. По многочисленным просьбам жителей организован пригородный автобусный маршрут «а/с Западная- село Лекарственное».

В Крыму перекроют две популярные автотрассы. В Крыму на неделю перекроют две популярные трассы.

В районе симферопольского «Привоза» изменилась схема движения транспорта. В Симферополе на улице Киевской в районе рынка «Привоз» появился новый знак направления движения по полосам.