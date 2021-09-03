Власти Крыма обещают не допустить роста цен на уголь и дрова

Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к отопительному сезону поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.

«С вас контроль цен на уголь и дрова. Вы должны знать, какая ситуация на этом рынке, чтобы не было паразитирования и спекуляций. С Минтопом согласуйте, если нужно. Цена на уголь и дрова для населения должна быть во всех регионах одинаковая», – обратился Аксенов к главе МинЖКХ Крыма Сергею Донцу.

Он также поручил министру проинформировать население о максимально допустимых ценах на уголь и дрова, чтобы люди понимали, где идет завышение стоимости.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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