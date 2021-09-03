Власть
Власти Крыма обещают не допустить роста цен на уголь и дрова
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к отопительному сезону поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.
«С вас контроль цен на уголь и дрова. Вы должны знать, какая ситуация на этом рынке, чтобы не было паразитирования и спекуляций. С Минтопом согласуйте, если нужно. Цена на уголь и дрова для населения должна быть во всех регионах одинаковая», – обратился Аксенов к главе МинЖКХ Крыма Сергею Донцу.
Он также поручил министру проинформировать население о максимально допустимых ценах на уголь и дрова, чтобы люди понимали, где идет завышение стоимости.
Ранее в МинЖКХ Крыма сообщили, что по состоянию на конец августа многоквартирные дома в Симферопольском и Красногвардейском районах были готовы к началу отопительного сезона только на 40%.
Чтобы наверстать отставание, муниципалитеты уже составили «догоночные» графики и работают «без выходных и проходных», рассказал начальник управления инженерной инфраструктуры ЖКХ министерства Роман Восколупов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов назвал самый грязный город Крыма. Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.
Жители Севастополя сомневаются в подлинности брусчатки на улице Суворова. Рабочие переделают неровные участки брусчатки на улице Суворова. Ранее местные жители пожаловались властям на аккуратность подрядчиков. И до сих пор некоторые севастопольцы сомневаются в подлинности камней на исторической улице.
Реконструкция главной площади Симферополя провалена. Выполненные работы по благоустройству площади Ленина в Симферополе придется переделывать из-за их ненадлежащего качества.
За месяц запасы водохранилищ Крыма значительно уменьшились. В Гидрометцентре Крыма обновили данные о наполнении водохранилищ полуострова, согласно которым за последний месяц наблюдается уменьшение притока воды.
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса
За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами
Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.
Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан
Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.
«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму
Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.
30 августа
Аксенов назвал самый грязный город Крыма
Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.