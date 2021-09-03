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Власть

Власти Крыма обещают не допустить роста цен на уголь и дрова

13:45 пятница, 3 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к отопительному сезону поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.

«С вас контроль цен на уголь и дрова. Вы должны знать, какая ситуация на этом рынке, чтобы не было паразитирования и спекуляций. С Минтопом согласуйте, если нужно. Цена на уголь и дрова для населения должна быть во всех регионах одинаковая», – обратился Аксенов к главе МинЖКХ Крыма Сергею Донцу.

Он также поручил министру проинформировать население о максимально допустимых ценах на уголь и дрова, чтобы люди понимали, где идет завышение стоимости.

Ранее в МинЖКХ Крыма сообщили, что по состоянию на конец августа многоквартирные дома в Симферопольском и Красногвардейском районах были готовы к началу отопительного сезона только на 40%.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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