В Ялте задержали воров из магазина: прятали продукты в рюкзак

В дежурную часть с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов Ялты. Полицейским заявительница пояснила, что из торгового зала неизвестные похитили различного рода продукцию на сумму около 10 тыс. руб.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленниками оказались два молодых парня.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые в магазине, зная, что им не хватит денег на оплату покупки, решили спрятать в рюкзак часть продуктов. Чтобы отвести подозрение, злоумышленники взяли незначительное количество товара и оплатили его на кассе. После чего вышли из магазина с рюкзаком, в котором находились неоплаченные продукты.

В настоящее время по факту кражи следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Злоумышленникам избрана меря пресечения – подписка о невыезде.

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