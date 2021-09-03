Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +13
море +26

Происшествия

В Ялте задержали воров из магазина: прятали продукты в рюкзак

08:40 пятница, 3 сентября 2021
Ялта

В дежурную часть с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов Ялты. Полицейским заявительница пояснила, что из торгового зала неизвестные похитили различного рода продукцию на сумму около 10 тыс. руб.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, изучили записи камер видеонаблюдения. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленниками оказались два молодых парня.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые в магазине, зная, что им не хватит денег на оплату покупки, решили спрятать в рюкзак часть продуктов. Чтобы отвести подозрение, злоумышленники взяли незначительное количество товара и оплатили его на кассе. После чего вышли из магазина с рюкзаком, в котором находились неоплаченные продукты.

В настоящее время по факту кражи следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Злоумышленникам избрана меря пресечения – подписка о невыезде.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин обчистил 20-летнего постояльца на 83 тысячи рублей. 20-летний крымчанин сообщил полиции, что арендовал по устной договоренности жилье в Алупке.

Севастопольца обманули на 50 тысяч рублей при покупке в интернете. В наше время приобретение товаров с помощью интернет-магазинов считается наиболее удобным способом совершения покупки.

Крымские полицейские задержали серийного домушника. Злоумышленник проникал в квартиры многоэтажных домов в Феодосии, Ялте и Белогорске.

В Ялте подросток заработал уголовное дело на краже сумки. Телефон, деньги и банковская карта – за такой улов 16-летний ялтинец рискует получить свой первый тюремный срок.

Власть
ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год

ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год

За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз.

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Власть
Аксенов назвал самый грязный город Крыма

Аксенов назвал самый грязный город Крыма

Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

Бизнес
Эксперт рассказал когда в Крыму может подешеветь бензин

Эксперт рассказал когда в Крыму может подешеветь бензин

Темп роста розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в Крыму продиктован отсутствием конкуренции, особым курортным сезоном и временной приостановкой на период ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации