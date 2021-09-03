Происшествия
В центре Севастополя задержали голого мужчину
Жители и гости Севастополя 1 сентября увидели в районе Артиллерийской бухты раздетого мужчину, который, пошатываясь, разгуливал по набережной.
Смущенные и удивленные очевидцы обратились в полицию.
Сигнал поступил в дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району в 15 часов 44 минуты. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на вызов и задержали мужчину, сообщила ForPost руководитель пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Жанна Марголина.
«Как оказалось, мужчина имел внешние признаки опьянения и вел себя неадекватно. Полицейские передали его бригаде скорой медицинской помощи и оказали содействие в госпитализации», – уточнили в ведомстве.
Ранее в Феодосии сотрудники ДПС подверглись атаке со стороны обнаженной туристки. Во время составления протокола на пьяного автомобилиста к правоохранителям подбежала его раздетая экс-супруга. Женщина начала ругаться и даже несколько раз ударила полицейского. При этом правоохранители не поддались на провокацию: купили туристке халат, а после доставили бывших супругов в отдел.
В тексте использованы материалы: Форпост
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