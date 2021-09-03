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В Севастополе закрывается известный музей

Палеонтологический музей Севастополя закрывается. Семья, которая 20 лет собирала коллекцию крымских ископаемых, не в состоянии больше оплачивать аренду помещения.

Коллекции ископаемых теперь отправится на хранение в гараж. Иван и Наталья Пологовы освобождают помещение, в котором они несколько месяцев назад открыли экспозицию. Но собственник повысил сумму арендной платы, содержать частный музей стало нерентабельно. Для матери и сына история коллекции — это история семьи. Иван вспоминает первые находки, которые сделал еще мальчиком.

«Это были брюхоногие моллюски, гастроподы. Те же самые улитки, но только морские, — рассказывает директор Палеонтологического музея Севастополя Иван Пологов.

За 20 лет семья дополнила коллекцию, которую начал собирать еще дедушка — геолог Балаклавского рудоуправления. Сейчас в витринах — окаменелые аммониты и моллюски, морские ежи, кораллы, зубы акул. Древние артефакты находят далеко от современного моря — в горах и степях. Крым, миллионы лет назад скрытый водами океана Тетис, до сих пор щедро делится находками. Несмотря на закрытие музея, поиски новых экспонатов продолжаются.

«У нас четверо внуков. И все они разбираются в окаменелостях, особенно любят морских ежей. Любят собирать на площадке, в садике на детских площадках. Обожают находить какие-нибудь камешки и приносят бабушке на экспертизу. И помогают мне чистить — у каждого есть своя щеточка, специальная тряпочка», — говорит хранитель Палеонтологического музея Севастополя Наталья Пологова.

Одна из таких семейных находок — огромный аммонит даже стал предметом исследования профессиональных палеонтологов. Пока семья Пологовых ищет повое помещение, с их коллекцией можно ознакомиться в интернете. Фотографии экспонатов размещают на страницах социальных сетей.

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