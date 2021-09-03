В поле под Армянском нашли разложившийся труп

Утром 1 сентября по дороге домой крымчанин нашел разложившийся труп мужчины.

Тело лежало в поле в селе Волошино, что под Армянском.

57-летний мужчина возвращался домой на машине, но в дороге у него спустилось колесо. Несколько минут пришлось провести около пустынного поля, как вдруг в глаза бросилось странное пятно вдалеке.

Когда мужчина прошел вглубь поля к оросительному каналу, то увидел полностью разложившееся тело, а рядом — потрепанные черные мужские брюки и нижнее белье, — сообщает КП-Крым.

Шокированный водитель сразу же позвонил в полицию. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как труп оказался в высокой траве — предстоит выяснить. Однако известно, что процесс скелетирования может занимать до 3 месяцев. По данным нашего источника, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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