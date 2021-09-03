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В Крыму заявили об отсутствии земли для строительства жилья медикам
фото © Новости Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с вице-премьером правительства РК Андреем Рюмшиным программу по выделению жилья медицинским работникам в селах.
Оказалось, что свободной земли для строительства таких домов нет. Об этом Аксенов сообщил сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.
«Все муниципалитеты доложили о том, что у них земли для жилищного строительства для медиков нет. Подписали все заместители. Мне интересно, главы муниципалитетов вообще читали это? Мягко говоря, странно», — сказал Аксенов и поручил министру ЖКХ Республики Крым Сергею Донцу разобраться в ситуации.
Напомним, вице-премьер крымского правительства Елена Романовская заявляла о том, что муниципальные органы власти должны принимать решение по выделению земельных участков для строительства жилья для медиков.
По ее словам, разрабатывается нормативная база по строительству быстровозводимых однотипных коттеджей в сельской местности на 2-4 хозяина, потому что в селах квартиры не актуальны.
По словам Романовской, на приобретение служебного жилья для медиков в текущему году выделено 100 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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