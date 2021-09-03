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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

10:10 пятница, 3 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

фото © strana.ua

За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 2 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5540 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 289 человек, выздоровевших за весь период – 61 549 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

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