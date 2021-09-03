Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии ● Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс ● В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса
фото © strana.ua
За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 2 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5540 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 289 человек, выздоровевших за весь период – 61 549 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.
Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября. До 30 сентября в городе продлено действие указа о режиме повышенной готовности.
В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании. В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании против гриппа.
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса. За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса
За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами
Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.
«Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму
Российская туристка с семьей приехала отдохнуть в Крым. Здесь ее поразили космические цены на питание, качество которого оставляет желать лучшего.
30 августа
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы
Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.