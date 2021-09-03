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В Крыму выявили четверых склонных к шутингу учеников
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В Республике Крым выявлены четверо школьников, которые проявляли склонность к скулшутингу.
Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» сообщил руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев.
«Министерству образования силовики помогают выявлять детей, находящихся в зоне риска. Они проводят психологическое тестирование. За 2021 год выявлены 165 таких учащихся, из них 14 подвержены экстремистским настроениям и четверо склонны к скулшутингу. Их помогли выявить психологи, дети поставлены на учет, с ними постоянно работают, и на данный момент большинство из них пересмотрели свои взгляды», - заверил руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым.
Он также напомнил, что существует ответственность за сокрытие фактов о готовящихся преступлениях.
«Уже возбуждены два уголовных дела на учащихся, которые не сообщили о готовящемся террористическом акте», - сказал Александр Булычев.
Министр образования Республики Валентина Лаврик отметила, что практически во всех учебных заведениях есть штатные психологи, занимающиеся выявлением детей, склонных к опасному поведению.
«У нас 545 образовательных организаций, 489 психологов в штате. За летний период приступили к своим обязанностям примерно 50 психологов и закрыли те вакансии, которые были раньше. Работа ведется по разным направлениям, в том числе и по изучению общения детей в сети Интернет. В самих организациях установлен фильтр интернет-контента. Кроме того, мы проводим ежегодное тестирование на определение особенностей характера и личностного развития. Фактически, можно выявить, есть ли у ребенка проблемы в коллективе, и создать в классе среду, когда эти отношения корректируются», - сказала она.
Заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков отметил, что по всей России формируются списки молодежи, подверженной «воздействию идеологии терроризма».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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