В Крыму возбудили десятки уголовных по фактам анонимных угроз

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В этом году на территории Республики Крым было зафиксировано 30 анонимных сообщений, заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

«По сравнению с предыдущими годами к мерам административной ответственности привлекается все меньше лиц, больше возбуждается уголовных дел. Из 30 анонимных сообщений возбуждено 23 уголовных дела», — уточнил он.

Напомним, в этом году поступали анонимные сообщения о «минировании» городских администраций Феодосии и Керчи, Крымского Федерального университета, и Республиканской детской клинической больницы.

Также, по данным Александра Булычева, в 2021 году правоохранительными и силовыми органами возбуждено 4 уголовных дела в отношении лиц, которые готовили террористические акты.

«В основном это не обученные люди, не профессионалы. Они были через интернет завербованы определенными экстремистсткими организациями, которые там же в интернете прошли обучение. При задержании у них изъяты самодельные взрывные устройства и оружие», — уточнил руководитель Антитеррористической комиссии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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