Происшествия
В Крыму с горы Ай-Даг сорвался турист
Мужчина во время спуска с горы Аю-Даг к «Артеку» сорвался со сложной скалистой тропы.
К нему на помощь направили сразу две команды спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
«Спасатели прибыли к подножию горы Аю-Даг, где мужчина сорвался примерно с 15 метровой высоты, в результате чего получил травму грудной клетки, сломал ногу и руку», — рассказали в пресс-службе.
Из-за сложного горного рельефа и позднего времени суток спасательная операция продлилась более 5 часов. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему, наложили шины и переложили мужчину на специальные носилки.
Однако в связи с ухудшением состояния мужчины во время эвакуации, было приятно решение вызвать подмогу. Прибыла еще одна команда спасателей в составе 4 человек.
Общими усилиями двух отрядов пострадавшего транспортировали к машине скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму туриста покусал шершень, пришлось звать спасателей. 38-летнего туриста укусил шершень на горе Бойка в Крыму.
В погоне за снимками и эмоциями: в горах Крыма спасли шестерых девушек. За минувшие выходные в горах Крыма спасли шестерых туристок.
В Крыму спасли четверых девушек с опасного горного склона над морем. В Судаке спасли четверых девушек, которые во время прогулки по горе Алчак-Кая оказались в труднодоступном месте и не смогли самостоятельно спуститься.
Двоих туристов спасли на горе Алчак-Кая в Крыму. Минувшие ночью крымские спасатели более полутора часов искали заблудившихся в горах под Судаком туристов.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме фото
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами
Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз
Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.
31 августа
Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан
Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.