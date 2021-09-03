В Крыму с горы Ай-Даг сорвался турист

Мужчина во время спуска с горы Аю-Даг к «Артеку» сорвался со сложной скалистой тропы.

К нему на помощь направили сразу две команды спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Спасатели прибыли к подножию горы Аю-Даг, где мужчина сорвался примерно с 15 метровой высоты, в результате чего получил травму грудной клетки, сломал ногу и руку», — рассказали в пресс-службе.

Из-за сложного горного рельефа и позднего времени суток спасательная операция продлилась более 5 часов. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему, наложили шины и переложили мужчину на специальные носилки.

Однако в связи с ухудшением состояния мужчины во время эвакуации, было приятно решение вызвать подмогу. Прибыла еще одна команда спасателей в составе 4 человек.

Общими усилиями двух отрядов пострадавшего транспортировали к машине скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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