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Происшествия

В Крыму пропали 25 человек

18:53 пятница, 3 сентября 2021
В Крыму пропали 25 человек

фото © Новости Крыма

В Крыму в течение 2021 года бесследно пропали 25 человек, итоги августа: 6 исчезнувших.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Крыму и Севастополю.

В минувшем месяце волонтеры-поисковики получили 97 заявок на розыск людей. 15 из них не подтвердились. 67 человек найдены живыми, 5 – мертвыми. Шестерых продолжают искать. Что стало еще с четырьмя пропавшими – не сообщается.

Отметим, что среди тех, чьи поиски продолжаются, большинство – это сравнительно молодые мужчины.

В тексте использованы материалы: Новый день

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В Крыму пропали 25 человек

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