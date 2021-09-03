Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +17
море +26

Происшествия

Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

фото © соцсети

Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.

В Коктебеле произошла потасовка с участием молодых людей из Чеченской Республики. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Инцидент случился 31 августа в одном из кафе курортного поселка после того, как гости полуострова пытались приставать к девушке. В конфликт вмешалась администрация бара, но усмирить буйных парней не вышло. Когда их начали снимать на видео, молодые люди стали вести себя еще агрессивнее, выхватили гаджет и оскорбляли своих оппонентов.

При этом, по словам автора поста, чеченцы заявили, что они являются кадыровцами и что «никто не остановит сейчас их беспредел и им можно все».

Пользователи соцсети выразили надежду, что руководство Чечни и лично ее глава Рамзан Кадыров обратят внимание на этот случай и примут меры.

Отметим, что кадыровцами называют бойцов спецполка войск нацгвардии РФ, осуществляющих личную охрану Рамзана Кадырова. Членами подразделения являются бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова – отца Рамзана Кадырова.

Напомним, что очередная драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. Силовки, разнимавшие драку, вели себя слишком дипломатично. Видео с потасовкой можно посмотреть здесь.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один подросток поджег другого в селе под Симферополем. Следственный комитет проводит проверку публикаций в соцсетях о том, что один подросток поджег другого в селе Денисовка под Симферополем.

Мужчина сорвался с обрыва на Фиоленте. С обрывистого склона на мысе Фиолент в Севастополе сорвался мужчина.

Разгулявшийся шторм едва не смыл палатку с семьей в Севастополе. В Севастополе спасли семью туристов, которых ночью застал на диком пляже внезапно начавшийся шторм.

Ночная гроза повалила в Симферополе пять деревьев и светофор. Пять деревьев и светофорный объект были повалены в Симферополе в результате ночной грозы с ураганным ветром.

Странности
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме

Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме фото

Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников

Происшествия
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.

Общество
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз

Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз

Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.

Власть
Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан

Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан

Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации