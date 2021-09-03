Происшествия
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами
фото © соцсети
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В Коктебеле произошла потасовка с участием молодых людей из Чеченской Республики. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.
Инцидент случился 31 августа в одном из кафе курортного поселка после того, как гости полуострова пытались приставать к девушке. В конфликт вмешалась администрация бара, но усмирить буйных парней не вышло. Когда их начали снимать на видео, молодые люди стали вести себя еще агрессивнее, выхватили гаджет и оскорбляли своих оппонентов.
При этом, по словам автора поста, чеченцы заявили, что они являются кадыровцами и что «никто не остановит сейчас их беспредел и им можно все».
Пользователи соцсети выразили надежду, что руководство Чечни и лично ее глава Рамзан Кадыров обратят внимание на этот случай и примут меры.
Отметим, что кадыровцами называют бойцов спецполка войск нацгвардии РФ, осуществляющих личную охрану Рамзана Кадырова. Членами подразделения являются бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова – отца Рамзана Кадырова.
Напомним, что очередная драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. Силовки, разнимавшие драку, вели себя слишком дипломатично. Видео с потасовкой можно посмотреть здесь.
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