Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

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Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.

В Коктебеле произошла потасовка с участием молодых людей из Чеченской Республики. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Инцидент случился 31 августа в одном из кафе курортного поселка после того, как гости полуострова пытались приставать к девушке. В конфликт вмешалась администрация бара, но усмирить буйных парней не вышло. Когда их начали снимать на видео, молодые люди стали вести себя еще агрессивнее, выхватили гаджет и оскорбляли своих оппонентов.

При этом, по словам автора поста, чеченцы заявили, что они являются кадыровцами и что «никто не остановит сейчас их беспредел и им можно все».

Пользователи соцсети выразили надежду, что руководство Чечни и лично ее глава Рамзан Кадыров обратят внимание на этот случай и примут меры.

Отметим, что кадыровцами называют бойцов спецполка войск нацгвардии РФ, осуществляющих личную охрану Рамзана Кадырова. Членами подразделения являются бывшие сотрудники службы безопасности президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова – отца Рамзана Кадырова.

Напомним, что очередная драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. Силовки, разнимавшие драку, вели себя слишком дипломатично. Видео с потасовкой можно посмотреть здесь.

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