Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса ● Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии ● Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс
Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида
фото © Новости Крыма
До 70% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы от COVID-19.
Об этом в интервью сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.
«На сегодняшний день вакцинировано уже от 65 до 70% сотрудников. Министерство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации с вакцинацией и в случае необходимости осуществляет информационную и организационную поддержку», – отметила глава крымского минобраза.
По состоянию на 25 августа было вакцинировано порядка 61% сотрудников и 53% педагогов муниципальных образовательных организаций
Ранее председатель правительства Крыма поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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