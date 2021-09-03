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Коронавирус в Крыму

Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида

12:58 пятница, 3 сентября 2021
Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида

фото © Новости Крыма

До 70% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы от COVID-19.

Об этом в интервью сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«На сегодняшний день вакцинировано уже от 65 до 70% сотрудников. Министерство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации с вакцинацией и в случае необходимости осуществляет информационную и организационную поддержку», – отметила глава крымского минобраза.

По состоянию на 25 августа было вакцинировано порядка 61% сотрудников и 53% педагогов муниципальных образовательных организаций

Ранее председатель правительства Крыма поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев. На утро 1 сентября в Севастополе зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.

Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября. До 30 сентября в городе продлено действие указа о режиме повышенной готовности.

В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании. В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании против гриппа.

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