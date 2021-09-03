Треть крымских учителей все еще не вакцинированы от ковида

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До 70% сотрудников образовательных учреждений вакцинированы от COVID-19.

Об этом в интервью сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

«На сегодняшний день вакцинировано уже от 65 до 70% сотрудников. Министерство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации с вакцинацией и в случае необходимости осуществляет информационную и организационную поддержку», – отметила глава крымского минобраза.

По состоянию на 25 августа было вакцинировано порядка 61% сотрудников и 53% педагогов муниципальных образовательных организаций

Ранее председатель правительства Крыма поручил до 1 сентября вакцинировать от коронавируса не менее 80% педагогов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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