Спасатели сняли еще одного туриста с горы по Судаком

Крымские спасатели эвакуировали туриста, который сбился с тропы и оказался на сыпучем участке горы Сокол, под Судаком.

По данным пресс-службы МЧС РК, чтобы снять мужчину, спасателям пришлось использовать специальную веревочную тропу. Как уточнили в пресс-службе, сигнал о том, что мужчина не может самостоятельно спустится вниз, спасатели приняли вечером 2 сентября, после чего к месту отправились специалисты судакского подразделения МЧС и отряда «КРЫМ-СПАС».

«Оказалось, что мужчина, поднявшись на гору Сокол сбился с пути, ушел на ложную тропу и оказался на сложном участке с сыпучим грунтом в районе ущелья Шайтан Дере», - сказано в сообщении.

С помощью страховочных перил мужчину благополучно спустили на ровную поверхность, при этом никаких травм он не получил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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