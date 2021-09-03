Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +18
море +26

Власть

Прокуратура заинтересовалась состоянием пляжей в Керчи и Судаке

12:04 пятница, 3 сентября 2021

Прокуратура Крыма усмотрела в содержании пляжей в Керчи и Судаке нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Акватория некоторых пляжей использовалась без договоров водопользования и внесения соответствующей платы. Также местами отсутствуют контейнеры для мусора, отходы вывозятся несвоевременно.

Всего прокуратура вынесла 10 представлений об устранении нарушений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз. Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.

Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.

Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов. Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.

Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено». Ростуризм планирует запустить систему гостиничных стандартов «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей в 2022 году.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 258 случаев коронавируса

За 2 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами

«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами

Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.

Курортный сезон
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы

Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы

Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации