Власть
Прокуратура заинтересовалась состоянием пляжей в Керчи и Судаке
Прокуратура Крыма усмотрела в содержании пляжей в Керчи и Судаке нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Акватория некоторых пляжей использовалась без договоров водопользования и внесения соответствующей платы. Также местами отсутствуют контейнеры для мусора, отходы вывозятся несвоевременно.
Всего прокуратура вынесла 10 представлений об устранении нарушений.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз. Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.
Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.
Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов. Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.
Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено». Ростуризм планирует запустить систему гостиничных стандартов «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей в 2022 году.
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