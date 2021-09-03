Прокуратура заинтересовалась состоянием пляжей в Керчи и Судаке

Прокуратура Крыма усмотрела в содержании пляжей в Керчи и Судаке нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Акватория некоторых пляжей использовалась без договоров водопользования и внесения соответствующей платы. Также местами отсутствуют контейнеры для мусора, отходы вывозятся несвоевременно.

Всего прокуратура вынесла 10 представлений об устранении нарушений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз. Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.

Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.

Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов. Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.

Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено». Ростуризм планирует запустить систему гостиничных стандартов «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей в 2022 году.