Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 15 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 15 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный 15 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 65 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-западный 29 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 70 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 13 до 16 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 67 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер западный 30 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-западный 30 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 61 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 70 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 65 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 59 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 26, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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