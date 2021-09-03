Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан

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Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.

«Тысячи жалоб матерей и жителей Крыма на действия приставов и банков поступают в комитет. <…> Не успела я дойти до офиса, - снова очередная жалоба на списание детских пособий и арест на «президентскую» выплату в нарушение прямого запрета на списание, установленного законодателем! А что же тогда нам делать?» - написала Жуковская, прикрепив видео, на котором она разговаривает с крымчанкой, пожаловавшейся на списания.

«Президент РФ семьям с детьми до 18 лет выделил выплату в размере 10 тысяч рублей. Но нам всем известно, что население закредитованно, экономика схлопывается, работы нет, денег нет, ковид уничтожил все сферы деятельности малого предпринимательства. У людей есть долги, которые взыскивают приставы. Несмотря на то, что федеральным законом детские выплаты и все пособия на детей, включая алименты, запрещены к взысканию, какой бы ни был долг – все равно это происходит массово. Только на улице Горького в Симферополе таких взысканий произошло сразу пять!» - сказала на видео Жуковская.

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