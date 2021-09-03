Ограбивший банк под Феодосией налетчик задержан в Санкт-Петербурге

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Мужчина, ограбивший банк в поселке Орджоникидзе под Феодосией, задержан в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативные сотрудники установили местонахождение злоумышленника в городе Санкт-Петербурге. В ходе обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Мужчина дал признательные показания. По его словам, похищенные денежные средства он потратил на погашение многочисленных кредитов», – сообщила Волк.

Мужчина ограбил банк в поселке Орджоникидзе 6 июля текущего года. В отделении находилась пожилая посетительница и две сотрудницы банка. Угрожая им предметом, похожим на пистолет, он похитил из кассы 484 тысячи рублей, 2 тысячи долларов США и 725 евро.

«Одна из девушек попыталась оказать нападавшему сопротивление, однако он сбил ее с ног и повалил на пол, а затем покинул место преступления. Установлено, что сразу после этого он уехал из Республики Крым», – добавила Волк.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России (разбой). Мужчина оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, у себя на родине его неоднократно судили за кражи из квартир и разбойное нападение.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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