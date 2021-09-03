На пляж в Крыму вышло позагорать стадо коров

На пляж поселка Новоотрадного под Керчью пришло стадо коров. С десяток буренок разместились у самой кромки воды и отдыхали на радость и негодование отдыхающим.

Одним пляжникам такое соседство понравилось — они даже достали смартфоны и начали фотографироваться на фоне коров.

«Живут они там. И тоже имеют право ходить где хотят. А вы думали, что молоко растет в магазинах, под прилавками? Корова существо свободное. Жарко. Захотела на море и пришла», — написал один из защитников.

Кто-то напомнил, что в Индии корова — священное животное, поэтому там их можно встретить не только на пляже, но и в городе.

Нашлись и те, кто по достоинству оценил красоту крымских буренок.

«Оу, телки на пляже», — написал Денис.

«Вон те две справа — клевые!» — вторил ему Виталий.

Другие посчитали ситуацию недопустимой, деликатно намекнув на антисанитарию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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