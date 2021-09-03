Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме

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Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников

Высокопоставленная чиновница посетила торжественную линейку в школе-лицее имени Макаренко в Симферополе. На мероприятие Арина Новосельская пришла в белом брючном костюме из полупрозрачной кружевной ткани.

Родители школьников наряд министра не оценили и обвинили ее в нарушении регламента делового дресс-кода, сообщает «Комсомольская правда».

«Значит, учителя молодые не имеют права на пляже делать фото в купальниках и выставлять их в сеть, а эта… Без стыда и совести появляется в школе в таком прикиде», —цитирует одного из родителей «Общая газета».

Это не первый случай, когда Арина Новосельская подала повод для обсуждений в соцсетях. 11 марта во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, возмутился случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

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