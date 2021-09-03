Куда в Крыму обратиться с жалобой на качество дороги

Если ваше передвижение по дороге на машине превращается в некий квест (попадаете из одной ямы в другую или на пути встретилось упавшее от ветра дерево, перекати-поле и обычный мусор, а может, не работает светофор), звоните в подведомственное учреждение Министерства транспорта Крым «Крымавтодор».

«Американские горки». Именно «Крымавтодор» обязан следить за содержанием и безопасностью дорог. Впрочем, сотрудники «Крымавтодора» и так это делают, вот только не всегда и не за всем получается уследить. И активные граждане могут указать на недостатки, пишет «Крымская газета».

– Если вдруг в «Крымавтодоре» были не в курсе, что щебень с дороги уже разлетелся по полям, то жители либо администрация должны их уведомить об этом, – рассказали в Министерстве транспорта региона.

К слову, обращаться с жалобами можно и в министерство. Здесь, в свою очередь, проблему передадут в Службу автомобильных дорог, и далее она попадет в «Крымавтодор».

По сугробам. После того как житель или гость Крыма пожалуется на качество дороги, на место должны выехать специалисты от «Крымавтодора» и местной администрации, поясняют в Минтрансе.

– Администрация при этом принимает самое активное участие, потому что только они знают, что происходит на подконтрольных территориях. И «Крымавтодор» взаимодействует в первую очередь с администрацией, – отмечают там.

Кроме того, в администрацию муниципального образования необходимо обращаться и для внесения дороги в Перечень предполагаемых мероприятий по развитию дорожного хозяйства. Как рассказали в «Крымавтодоре», на сегодня в диспетчерскую поступает довольно много звонков от жителей и гостей Крыма по различным вопросам, связанным с содержанием дорог. И их стараются решить в оперативном порядке.

К слову, зима не за горами, расчистка дорог от снега тоже в полномочиях «Крымавтодора». По поводу сугробов на проезжей части необходимо будет обращаться также к ним. Однако если вы вдруг захотите капитальный ремонт улицы, новый светофор, надземный переход или общественную остановку, то здесь необходимо звонить или писать в местную администрацию, Службу автомобильных дорог и Минтранс, так как это все уже требует солидных финансовых затрат, и специалисты должны оценить целесообразность ваших желаний.

По вопросам содержания дорог (ямочный ремонт, установка светофоров) необходимо обращаться в «Крымавтодор» по телефонам: +7 (3652) 69-25-34; +7 (978) 945-82-88. О вопросах, возникающих в ходе ремонта дороги, следует писать в сообщении в адрес Службы автомобильных дорог Крыма на sad@sadrk.ru.

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