Общество
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз
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Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«Похолодание как минимум на ближайшую неделю. После вчерашних локальных и местами довольно интенсивных ливневых дождей, когда выпало до 20-24 мм осадков, сегодня фон атмосферного давления высокий, сохранится сухая и солнечная погода, но ощущается северо-западный ветер, который не позволит прогреться воздуху в Симферополе выше 18-20 градусов. По Крыму максимум будет +16…+21 градус, что на 4-5 градусов ниже, чем положено», - сказал он.
И в ближайшие выходные характер погоды существенно не изменится, отмечает специалист. На территории полуострова будет солнечно, но прохладно, максимальная температура воздуха составит +21.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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