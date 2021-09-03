Какой сегодня праздник 3 сентября

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Сегодня, 3 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы

Пантелеимоновом монастыре почитается чудесное явление светописанного образа Пресвятой Богородицы. Именно в этот день в 1903 года во время раздачи милостыни при Святых Вратах Пантелеимоновой обители была сделана фотография, на которой впоследствии оказался запечатлен образ Богоматери, принимающей милостыню из рук старца-инока в числе неимущих братий.

В память об этом событии у Святых Врат русского святогорского монастыря находится часовенка в виде сени с источником воды и иконой Пресвятой Богородицы. Так братия обители почтили место, на котором чудесно явилась Игумения Святой Афонской Горы в 1903 году. Часовня была построена и освящена в 2011 году. В том же году в одном из братских корпусов был устроен храм в честь Светописанной иконы Божией Матери.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.

В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября.

Фаддей Проповедник

Народный праздник «Фаддей Проповедник» отмечается 3 сентября (по старому стилю - 21 августа). Православной церковью в этот день почитаются апостол от 70-ти Фаддей и мученица Васса Алонская. Оба они происходили из сирийского города Эдессы. Другие названия праздника: «Фаддеев день», «Фаддей», «Льняница», «Василиса».

Также сегодня, 3 сентября, отмечают такие праздники:

- День сорвавшихся с резьбы

- Шуфутинов день

- День рождения бюстгальтера

- День открытия новых дверей

- День открытия уникальности ДНК

- День сырных гренок (National Welsh Rarebit Day) в США

- День небоскребов (National Skyscraper Day) в США

- День флага Австралии

- День республики Сан-Марино

- День Победы над милитаристской Японией в КНР

- День освобождения Монако

- День Токехега в Токелау

- День гражданской авиации Таджикистана

- День независимости Катара

- День национальной армии Молдовы

Сегодня именины празднуют: Дорофей, Фаддей, Александр, Агап, Ефрем, Сабина, Васса, Аникий (Иоанникий), Корнилий, Авраамий (Абрам), Пист, Феогний, Феоклита.

Что происходило 3 сентября в прошлые годы

301 - в Европе образовалось самое старое государство Сан-Марино.

1189 - под именем Ричард I проходит обряд коронации на английский престол Ричард Львиное Сердце.

1260 - Монгольская империя терпит первое поражение от мамлюков в Палестине.

1650 - Оливер Кромвель наносит шотландцам поражение в битве при Данбаре.

1791 - появление первой в истории Франции Конституции.

1838 - в Киеве появился Институт благородных девиц, где женщины могли получить усиленное образование в сфере культурной и общественной деятельности.

1945 - в этот день официально оформлена победа СССР над милитаристской Японией.

1950 - окончание первого чемпионата мира «Формула-1», чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.

1996 - начало операции США против Ирака«Удар в пустыне».

2009 - в Лос-Анджелесе прошли похороны «кумира миллионов» Майкла Джексона.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 сентября. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 1 сентября. Сегодня, 1 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.