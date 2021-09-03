Общество
Какой сегодня праздник 3 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы
Пантелеимоновом монастыре почитается чудесное явление светописанного образа Пресвятой Богородицы. Именно в этот день в 1903 года во время раздачи милостыни при Святых Вратах Пантелеимоновой обители была сделана фотография, на которой впоследствии оказался запечатлен образ Богоматери, принимающей милостыню из рук старца-инока в числе неимущих братий.
В память об этом событии у Святых Врат русского святогорского монастыря находится часовенка в виде сени с источником воды и иконой Пресвятой Богородицы. Так братия обители почтили место, на котором чудесно явилась Игумения Святой Афонской Горы в 1903 году. Часовня была построена и освящена в 2011 году. В том же году в одном из братских корпусов был устроен храм в честь Светописанной иконы Божией Матери.
День солидарности в борьбе с терроризмом
Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.
Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, россияне едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
В настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября.
Фаддей Проповедник
Народный праздник «Фаддей Проповедник» отмечается 3 сентября (по старому стилю - 21 августа). Православной церковью в этот день почитаются апостол от 70-ти Фаддей и мученица Васса Алонская. Оба они происходили из сирийского города Эдессы. Другие названия праздника: «Фаддеев день», «Фаддей», «Льняница», «Василиса».
Также сегодня, 3 сентября, отмечают такие праздники:
- День сорвавшихся с резьбы
- Шуфутинов день
- День рождения бюстгальтера
- День открытия новых дверей
- День открытия уникальности ДНК
- День сырных гренок (National Welsh Rarebit Day) в США
- День небоскребов (National Skyscraper Day) в США
- День флага Австралии
- День республики Сан-Марино
- День Победы над милитаристской Японией в КНР
- День освобождения Монако
- День Токехега в Токелау
- День гражданской авиации Таджикистана
- День независимости Катара
- День национальной армии Молдовы
Сегодня именины празднуют: Дорофей, Фаддей, Александр, Агап, Ефрем, Сабина, Васса, Аникий (Иоанникий), Корнилий, Авраамий (Абрам), Пист, Феогний, Феоклита.
Что происходило 3 сентября в прошлые годы
301 - в Европе образовалось самое старое государство Сан-Марино.
1189 - под именем Ричард I проходит обряд коронации на английский престол Ричард Львиное Сердце.
1260 - Монгольская империя терпит первое поражение от мамлюков в Палестине.
1650 - Оливер Кромвель наносит шотландцам поражение в битве при Данбаре.
1791 - появление первой в истории Франции Конституции.
1838 - в Киеве появился Институт благородных девиц, где женщины могли получить усиленное образование в сфере культурной и общественной деятельности.
1945 - в этот день официально оформлена победа СССР над милитаристской Японией.
1950 - окончание первого чемпионата мира «Формула-1», чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.
1996 - начало операции США против Ирака«Удар в пустыне».
2009 - в Лос-Анджелесе прошли похороны «кумира миллионов» Майкла Джексона.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 сентября. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью. Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью.
Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек.
Байк-шоу «Ночных волков» не будет ни в Севастополе, ни в Донецке. Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», которое должно было состояться 11 сентября в Донбассе, отменено.
Какой сегодня праздник 1 сентября. Сегодня, 1 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крупнейшие российские банки в Крым не придут
Крымчанам не стоит ждать возвращения на полуостров Сбербанка и появления других крупных финансовых организаций: в Москве считают, что там и так достаточно денег и услуг.
ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год
За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз.
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы
Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.
Ночная гроза повалила в Симферополе пять деревьев и светофор
Пять деревьев и светофорный объект были повалены в Симферополе в результате ночной грозы с ураганным ветром.
11 часов назад
Пляж «Учкуевка» в Севастополе заливают канализационные стокивидео
17 часов назад
Аксенов наказал нескольких крымских мэров
7 часов назад
Реконструкция главной площади Симферополя провалена
10 часов назад
Эксперт рассказал когда в Крыму может подешеветь бензин
Темп роста розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в Крыму продиктован отсутствием конкуренции, особым курортным сезоном и временной приостановкой на период ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.