История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее

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Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

О возможности опреснения морской воды в Крыму говорят с 2014 года, когда после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала всю свою воду вычерпали химических гиганты – «Крымсода» и «Крымский титан». О проекте перестали говорить после того, как домой в Москву уехала министр энергетики Крыма, газпромовская назначенка Светлана Бородулина.

Год назад правительство РФ приняло комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Глава Крыма Сергей Аксенов заговорил о планах строительства опреснительной станции рядом с курортной Николаевкой, в Симферопольском районе. Опреснение упоминалось как возможная мера решения водной проблемы для Судака и его окрестностей.

В последние месяцы Аксенов более определенно стал говорить о сооружении опреснительной установки в Ялте – там этим уже обеспокоены местные жители, которым перспектива пить опресненную воду не понравилась: широкому использованию технологий опреснения морской воды препятствуют энергозатратность и необходимость утилизация солей, точнее, концентрированного рассола – отходов производства. В Израиле его сливают в специально построенные для этого колодцы.

Но вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал размещение опреснительных установок в Крыму крайней мерой. По его мнению, проблему водоснабжения в первую очередь, следует решать за счет экономии и снижения потерь.

«Если будет не хватать, тогда будет принято отдельное решение. Установка опреснительных станций за счет своей дороговизны приводит к росту тарифов, поэтому мы подходим очень осторожно», – пояснил куратор Крыма.

Их-за разницы мнений никакой конкретики – где, когда и на чьи деньги возможно строительство опреснителей в Крыму никто из официальных лиц до недавнего времени не давал. Хотя 21 апреля глава Крыма Сергей Аксенов издал распоряжение № 561, которым определил ООО Институт «Шельф» единственным исполнителем

По государственному контракту, предметом которого является выполнение инженерных изысканий с целью разработки документации по планировке территории, проведения землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым» с ценой 6 млн 998 тыс рублей. На сайте госзакупок появился текст госконтракта, где местом проведения работ был указан городской округ Ялта, а источником финансирования – бюджет РК..

В мае уже ООО Институт «Шельф» объявил точно такой же конкурс, но с ценой 4 млн рублей. В новом техзадании было написано: «Место выполнения работ: Республика Крым, г. Севастополь». Но напомним, минстрой Крыма и Аксенов над территорией Севастополя не властны, она не входит в Республику Крым.

К этому техзаданию прилагалась другая карта. Опреснительный завод должен разместиться внутри голубого контура.

Крымчанину нетрудно узнать в этом «Севастополе» южнобережную Массандру, с кусочком пляжа гостиницы «Ялта-Интурист» в правом нижнем углу.

Вот общедоступная Яндекс-карта этой местности, куда нужно вставить опреснительный завод.

В техзадании есть еще одно любопытное место: «Заказчик является исполнителем по контракту, и имеется необходимость привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы…». То есть, «Шельф » то ли, «откусив» свои 3 млн рублей, нанимает субподрядчика, которого нигде не называет, то ли использует другую интересную схему: «Настоящая документация информирует о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и не направлена на приглашение участников закупки подавать заявки на участие в закупке.»..

На днях Госкорпорация «Ростех» объявила, что готова построить к 2030 году в Крыму девять опреснительных установок общей мощностью около 1 млрд кубометров пресной воды в год. Для них «Ростех» может создать на полуострове новую генерацию на базе 36 газовых турбин собственного производства. Фактически, это расширение проекта 2014 года. На Украине злые языки твердят, что Дмитрий Фирташ, который до сих пор является бенефициаром крымских химических заводов, крепко связан с «Газпромом».

Специалисты «Ростеха» предлагают использовать оба возможных метода производства: опреснять воду и выпариванием (на 4 заводах), и методом обратного осмоса (процеживать морскую воды через специальную мембрану на 5 заводах).

В тексте использованы материалы: Новый день

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