Хай-дайвинга в Крыму не будет

Крымчан приглашают на этап мировой серии по хай-дайвингу в Москве.

Жители Крыма смогут посетить этап мировой серии по хай-дайвингу в Москве, который состоится 12 сентября на Гребном канале в Крылатском в рамках Фестиваля «Открытая вода».

«Москва впервые в истории станет столицей по проведению одного из самых экстремальных видов спорта – этапа мировой серии по хай-дайвингу. К сожалению, в этом году из-за пандемии и чрезвычайной ситуации, вызванной потопами, не удалось провести соревнования в Ялте. Но мы приглашаем всех неравнодушных к этому виду спорта на Гребной канал в Москве», — говорит исполнительный директор Российской федерации прыжков в воду России Анри Канунов.

Вход на соревнования для зрителей свободный.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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