Происшествия
Еще один ялтинец попался на выращивании конопли
32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Нарушитель пояснил, что наркотики хранил для личного употребления, а не с целью сбыта.
«Всего на участке произрастало 2 куста, которые были изъяты вместе с выявленными пакетами, в которых находились высушенные части растений», — уточнили в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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