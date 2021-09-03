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Происшествия

Еще один ялтинец попался на выращивании конопли

15:04 пятница, 3 сентября 2021
Ялта

32-летний житель Ялты попался правоохранителям на выращивании конопли и хранении пакета с уже сухим наркосодержащим растением.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Нарушитель пояснил, что наркотики хранил для личного употребления, а не с целью сбыта.

«Всего на участке произрастало 2 куста, которые были изъяты вместе с выявленными пакетами, в которых находились высушенные части растений», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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