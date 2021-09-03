Епархия претендует на здание театра «Золотой ключик» в Евпатории

Симферопольская и Крымская епархия обратилась к крымским властям с просьбой передать в их собственность два объекта недвижимости в Симферополе и Евпатории, где ранее располагались православные храмы – один из них сейчас занимает сцена знаменитого детского театра «Золотой ключик».

Информацию об этом подтвердила заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Галина Москвина.

«Ранее в адрес Совета министров Республики Крым поступали обращения Симферопольской и Крымской епархии по вопросу передачи в собственность вышеуказанного имущества», – сообщила она.

По данным минимущества Крыма, недвижимое имущество в Евпатории площадью 421,6 кв. м, включая зрительный зал с подсобными помещениями, закреплено на праве оперативного управления за Крымским государственным театром юного зрителя.

Также епархию заинтересовало нежилое здание в Симферополе по улице Карла Маркса, 60, где по их данным ранее располагался православный храм Семи священномучеников Херсонесских.

В министерстве культуры Республики Крым сообщили Крыминформу, что непосредственно к ним и в сам республиканский ТЮЗ обращения от епархии по данному вопросу не поступали. «Обсуждение вопроса возможно в рамках действующего законодательства Российской Федерации, исключительно при предоставлении подтверждающих архивных документов», – уточнили в пресс-службе минкульта РК.

Ранее на официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии сообщалось, что митрополит Лазарь провел рабочее совещание, «по вопросам имущественных отношений», на котором обсуждались вопросы о возращении имущества двух бывших храмов в Симферополе и Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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