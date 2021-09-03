ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей

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Четыре человека пострадали в результате аварии с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Новороссии?ск-Керчь, крымская полиция проводит проверку по факту ДТП.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла накануне вечером на крымской стороне.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Scania», осуществляя движение по правой полосе проезжей части со стороны Феодосии в направлении Новороссийска, допустил занос машины влево, в результате - столкновение с автомобилем «Ford Focus», который двигался по левой полосе проезжей части в попутном направлении», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых дети шести и одного года.

Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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