Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +17
море +26

Происшествия

ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей

16:46 пятница, 3 сентября 2021
ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей

фото © МВД Крыма

Четыре человека пострадали в результате аварии с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Новороссии?ск-Керчь, крымская полиция проводит проверку по факту ДТП.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла накануне вечером на крымской стороне.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Scania», осуществляя движение по правой полосе проезжей части со стороны Феодосии в направлении Новороссийска, допустил занос машины влево, в результате - столкновение с автомобилем «Ford Focus», который двигался по левой полосе проезжей части в попутном направлении», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых дети шести и одного года.

Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе разыскивают водителя, оставившего трассу без света. ГБУ «Горсвет» обращается к севастопольцам с просьбой помочь найти водителя, сбившего опору наружного освещения на Казачинском шоссе.

Один подросток поджег другого в селе под Симферополем. Следственный комитет проводит проверку публикаций в соцсетях о том, что один подросток поджег другого в селе Денисовка под Симферополем.

Мужчина сорвался с обрыва на Фиоленте. С обрывистого склона на мысе Фиолент в Севастополе сорвался мужчина.

Разгулявшийся шторм едва не смыл палатку с семьей в Севастополе. В Севастополе спасли семью туристов, которых ночью застал на диком пляже внезапно начавшийся шторм.

Странности
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме

Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме фото

Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников

Происшествия
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами

Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.

Общество
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз

Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз

Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.

Власть
Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан

Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан

Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации