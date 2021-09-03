Власть
Будет дорого: высокий сезон 2022 исключили из программы кешбэка
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Россияне не смогут воспользоваться программой кешбэка в период высокого сезона 2022 год - с июня по сентябрь, а также в период новогодних праздников.
Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет «Коммерсант».
По ее словам, программа будет действовать ориентировочно с середины января до конца апреля, а также в октябре, ноябре и до середины декабря.
При этом на период после 15 января продажи по стимулирующей программе планируется запустить уже в этом году. Ранее в Ростуризме сообщили о продлении срока продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка на две недели.
По расчетам Ростуризма, осенью воспользоваться этой программой смогут около 100 тыс. туристов, а отрасль дополнительно получит около 2 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.
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