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Власть

Будет дорого: высокий сезон 2022 исключили из программы кешбэка

15:33 пятница, 3 сентября 2021
Будет дорого: высокий сезон 2022 исключили из программы кешбэка

фото © Pixabay

Россияне не смогут воспользоваться программой кешбэка в период высокого сезона 2022 год - с июня по сентябрь, а также в период новогодних праздников.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет «Коммерсант».

По ее словам, программа будет действовать ориентировочно с середины января до конца апреля, а также в октябре, ноябре и до середины декабря.

При этом на период после 15 января продажи по стимулирующей программе планируется запустить уже в этом году. Ранее в Ростуризме сообщили о продлении срока продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка на две недели.

По расчетам Ростуризма, осенью воспользоваться этой программой смогут около 100 тыс. туристов, а отрасль дополнительно получит около 2 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы. Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.

Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз. Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.

Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.

Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов. Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.

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