Аксенов назвал самый грязный город Крыма

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Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

«В воскресенье был в Бахчисарае – впечатление удручающее… Указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники центра оперативного реагирования проехали по городу – ситуация вообще не изменилась. Из проверенных фотоотчетов Бахчисарай – самый грязный», – сказал руководитель региона.

Также Аксенов раскритиковал работу по вывозу мусора в Белогорске. По его словам, навалы отходов в городе не убираются по три-четыре недели.

В целом в Крыму ситуация с уборкой мусора, покосом травы и вырубкой сухостоя находится в неудовлетворительном состоянии, отметил он.

В лучшую сторону в этом плане отличается только Армянск, добавил глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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