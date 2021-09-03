Власть
Аксенов назвал самый грязный город Крыма
фото © Новости Крыма
Город Бахчисарай на данный момент является худшим муниципалитетом Крыма в части уборки мусора, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.
«В воскресенье был в Бахчисарае – впечатление удручающее… Указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники центра оперативного реагирования проехали по городу – ситуация вообще не изменилась. Из проверенных фотоотчетов Бахчисарай – самый грязный», – сказал руководитель региона.
Также Аксенов раскритиковал работу по вывозу мусора в Белогорске. По его словам, навалы отходов в городе не убираются по три-четыре недели.
В целом в Крыму ситуация с уборкой мусора, покосом травы и вырубкой сухостоя находится в неудовлетворительном состоянии, отметил он.
В лучшую сторону в этом плане отличается только Армянск, добавил глава республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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