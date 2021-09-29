Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган»

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Олег Зубков записал официальное заявление по инциденту в парке «Тайган».

Напомним, 26 сентября тигр откусил большой палец левой руки годовалому ребенку, которого держала на руках 22-летняя мама.

«Однозначно, тигр не могу высунуть лапу и даже коготь из вольера», — заявил владелец сафари-парка.

Зубков рассказал, что только 28 сентября стало понятно, в каком вольере произошло ЧП.

«На этот вольер имеется заключение экспертов о полном соответствии ГОСТам, строительным правилам и нормам <…> У этого случая есть свидетели – другие посетители, гуляющие в субботу в парке, которые дают показания правоохранительным органам», — заявил он.

Руководство парка считает, что данное происшествие могло случиться только при грубом нарушении мер личной безопасности со стороны сопровождающих взрослых.

Окончательные выводы будут сделаны по итогам полномасштабной проверки, которой занимается Следственный комитет РФ и другие профильные службы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В «Тайгане» тигр откусил палец ребенку. Тигр откусил большой палец левой руки годовалому ребенку в парке «Тайган».

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