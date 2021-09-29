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Власть

Жителя Крыма посадят в тюрьму за «хранение особо ценных рыб»

12:06 среда, 29 сентября 2021

В Керчи осужден местный житель, признанный виновным в хранении особо ценных видов рыбы — русского осетра и севрюги.

В нежилых зданиях он хранил 71 экземпляр рыбы, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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