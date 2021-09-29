Жительницу Севастополя без всяких объяснений уволили из Департамента образования и науки города

По материалам прокурорской проверки Департамент образования и науки города Севастополя и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению жительницы Севастополя о нарушении ее трудовых прав.

Установлено, что заявительница привлечена к дисциплинарной ответственности и в последующем уволена с государственной службы из Департамента образования и науки города Севастополя в апреле 2021 года. При этом в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации ей не предоставлена возможность дачи объяснений в период проведения служебной проверки, а наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора произведено без учета тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении Департамента образования и науки города Севастополя и его руководителя возбуждены дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

Рассмотрев материалы дел, Государственная инспекция труда города Севастополя привлекла должностное и юридическое лицо к административной ответственности.

Постановления инспекции не вступили в законную силу.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Реконструкция кинотеатра «Симферополь» затягивается. Все еще ведется поиск инвестора, проектно-сметной документации по-прежнему нет.

В Симферополе перекрыли часть центральной улицы. В Симферополе в связи с ремонтными работами на сетях водовода временно ограничено движение по улице Гоголя.

Сроки строительства электросетевых объектов в Крыму в рамках ФЦП под угрозой срыва. Счетная палата допускает срыв сроков строительства электросетевых объектов в Крыму, которые планировалось возвести в рамках реализации «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

В Севастополе бизнесмены заваливают мусором целый район. В Севастополе возле Борисовского рынка образовалась огромная гора бытового мусора. Обратить внимание на разрастающуюся проблему власти города попросила местная жительница Диана Ильина.