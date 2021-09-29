Власть
Жительницу Севастополя без всяких объяснений уволили из Департамента образования и науки города
По материалам прокурорской проверки Департамент образования и науки города Севастополя и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению жительницы Севастополя о нарушении ее трудовых прав.
Установлено, что заявительница привлечена к дисциплинарной ответственности и в последующем уволена с государственной службы из Департамента образования и науки города Севастополя в апреле 2021 года. При этом в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации ей не предоставлена возможность дачи объяснений в период проведения служебной проверки, а наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора произведено без учета тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении Департамента образования и науки города Севастополя и его руководителя возбуждены дела об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
Рассмотрев материалы дел, Государственная инспекция труда города Севастополя привлекла должностное и юридическое лицо к административной ответственности.
Постановления инспекции не вступили в законную силу.
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