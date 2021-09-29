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Происшествия

Житель Воронежа собирался сбыть в Симферополе фальшивые деньги

В Симферополе задержан 21-летний молодой человек, который подозревается в сбыте на территории города поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Во время осмотра транспортного средства у пассажира сотрудниками полиции выявлены и изъяты поддельные пятитысячные купюры на сумму 35 тыс. рублей, также у него обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Со слов подозреваемого, семь купюр номиналом по 5 тыс. рублей он заказал на интернет сайте, и получал их в виде закладок, спрятанных в лесном массиве села Строгановка Симферопольского района. Фальшивые деньги он планировал сбыть.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый живет в Воронеже, а в Симферополе находится временно.

Возбуждено уголовное дело, фальшивомонетчику грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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