Житель Магадана зарезал сотрудника севастопольского бара

Работник заведения пытался разнять приезжую пару, которая поругалась и начала драться.

Гость из Магадана нанес смертельные ножевые ранения сотруднику бара на набережной Учкуевки в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Приезжий по имени Александр пришел в увеселительное заведение вместе со своей подругой. Между ними завязалась ссора, которая переросла в драку. Работники бара пытались разнять их. При этом один из них нанес Александру пощечину. Тот вытащил нож и шесть раз ударил работника в область шеи.

После этого женщина, за которую вступились официанты, крикнула своему спутнику «Беги, ты убил человека!». Он хотел скрыться, но очевидцам удалось удержать агрессора до приезда полиции. Раненого увезли на машине скорой, на следующий день он скончался в реанимации.

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