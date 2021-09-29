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Власть

Военного из Севастополя осудили за мошенничество

Военного из Севастополя осудили за мошенничество

фото © Новости Крыма

Бывший военнослужащий Черноморского флота из Севастополя осужден за мошенничество с жилищной субсидией.

Он получил деньги на жилье, имея в собственности одну четвертую часть квартиры, сообщили в Севастопольском гарнизонном суде.

«Подал заявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у него в собственности жилого помещения, чем ввел в заблуждение начальника первого отдела «Югрегионжилья», который в мае 2017 года принял решение о предоставлении тому жилищной субсидии», – цитирует пресс-службу суда «Новый Севастополь». 

В мае 2017 года мужчина получил на свой счет почти 3,4 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб министерству обороны в особо крупном размере.

Бывший военнослужащий признал себя виновным. Приговор вынесен по части 4 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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