Происшествия
Водитель мопеда пострадал в ДТП близ Ялты
Авария произошла на дороге Ялта-Севастополь.
Водитель Daewoo Nexia, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении мопеду.
34-летний водитель мопеда пострадал, его доставили в больницу. Он был в шлеме. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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