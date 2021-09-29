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Происшествия

Водитель мопеда пострадал в ДТП близ Ялты

Авария произошла на дороге Ялта-Севастополь.

Водитель Daewoo Nexia, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении мопеду.

34-летний водитель мопеда пострадал, его доставили в больницу. Он был в шлеме. На месте аварии работал наряд ГИБДД. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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