В тюрьму никто не хочет: после ареста Кабанова хотят упразднить должность вице-премьера

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Должность вице-премьера, курирующего реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена в правительстве Крыма.

Об этом журналистам сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

«Я понимаю позицию главы, что эта должность будет упразднена, а функции перераспределены. Такой должности не было традиционно в правительстве, она была введена из-за объема этой программы (ФЦП), но потом появилась должность премьер-министра Крыма», – сообщил Константинов.

Ранее куратором реализации ФЦП был вице-премьер Евгений Кабанов, который ушел в отставку и был арестован судом по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами. Отвечать за ФЦП теперь будет председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«Ключевая фигура здесь – это министра (строительства и архитектуры), он является распределителем бюджетных средств. Конечно и курирование председателя правительства, Гоцанюка Юрия Михайловича, будет определяющим в успехе реализации этих программ», – считает спикер парламента.

По версии следствия, в результате противоправной деятельности Кабанова на посту вице-премьера, крымскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла в 2020 году. Кабанов себя виновным не признает.

Другим фигурантом уголовного дела является бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Он также арестован судом на время предварительного следствия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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