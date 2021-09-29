Власть
В тюрьму никто не хочет: после ареста Кабанова хотят упразднить должность вице-премьера
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Должность вице-премьера, курирующего реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена в правительстве Крыма.
Об этом журналистам сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
«Я понимаю позицию главы, что эта должность будет упразднена, а функции перераспределены. Такой должности не было традиционно в правительстве, она была введена из-за объема этой программы (ФЦП), но потом появилась должность премьер-министра Крыма», – сообщил Константинов.
Ранее куратором реализации ФЦП был вице-премьер Евгений Кабанов, который ушел в отставку и был арестован судом по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами. Отвечать за ФЦП теперь будет председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
«Ключевая фигура здесь – это министра (строительства и архитектуры), он является распределителем бюджетных средств. Конечно и курирование председателя правительства, Гоцанюка Юрия Михайловича, будет определяющим в успехе реализации этих программ», – считает спикер парламента.
По версии следствия, в результате противоправной деятельности Кабанова на посту вице-премьера, крымскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 57,5 млн рублей при строительстве водовода от Ивановского водозабора в Симферопольском районе до водоочистных сооружений гидроузла в 2020 году. Кабанов себя виновным не признает.
Другим фигурантом уголовного дела является бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. Он также арестован судом на время предварительного следствия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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