Странности
В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины
фото © Инцидент Крым Севастопол
Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».
Очевидцы рассказали, что это была акция в поддержку дрифтеров. В пресс-службе МВД сообщили, что нарушения общественного порядка допущено не было.
«Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены», – сообщили в ведомстве.
Видео, на котором примерно два десятка человек водят хоровод вокруг служебного автомобиля, было опубликовано в соцсетях вечером во вторник.
На парковке возле «Южной Галереи» по ночам часто собираются автомобилисты и соревнуются в дрифте. Звуки автомобильных развлечений хорошо слышны в расположенных неподалеку жилых домах. Сотрудники полиции начали приезжать к этому месту регулярно, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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