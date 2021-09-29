В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины

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Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».

Очевидцы рассказали, что это была акция в поддержку дрифтеров. В пресс-службе МВД сообщили, что нарушения общественного порядка допущено не было.

«Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены», – сообщили в ведомстве.

Видео, на котором примерно два десятка человек водят хоровод вокруг служебного автомобиля, было опубликовано в соцсетях вечером во вторник.

На парковке возле «Южной Галереи» по ночам часто собираются автомобилисты и соревнуются в дрифте. Звуки автомобильных развлечений хорошо слышны в расположенных неподалеку жилых домах. Сотрудники полиции начали приезжать к этому месту регулярно, чтобы не допустить нарушения общественного порядка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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