Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID ● В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
В Севастополе загружены почти все ковидные койки
фото © Новости Крыма
В Севастополе загружено 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.
Об этом по итогам аппаратного совещания написал губернатор города Михаил Развожаев на своей странице «ВКонтакте».
«Свободный коечный фонд составляет 10%, а необходимо иметь в запасе хотя бы 20% коек. Поэтому сейчас вновь разворачиваем дополнительные места в пансионате «Изумруд». Это связано и с увеличившейся продолжительностью нахождения пациентов в стационарах», – сообщил губернатор.
Развожаев отметил, что за последнюю неделю прирост числа заболевших COVID-19 составил 10%. По данным федерального оперштаба по коронавирусу, подъем заболеваемости начался 16 сентября. 26 сентября число выявленных в городе случаев с начала пандемии превысило 30 тысяч.
Ранее сообщалось, что в России обновился исторический максимум по суточной смертности от коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID. Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.
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