В Севастополе загружены почти все ковидные койки

фото © Новости Крыма

В Севастополе загружено 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.

Об этом по итогам аппаратного совещания написал губернатор города Михаил Развожаев на своей странице «ВКонтакте».

«Свободный коечный фонд составляет 10%, а необходимо иметь в запасе хотя бы 20% коек. Поэтому сейчас вновь разворачиваем дополнительные места в пансионате «Изумруд». Это связано и с увеличившейся продолжительностью нахождения пациентов в стационарах», – сообщил губернатор.

Развожаев отметил, что за последнюю неделю прирост числа заболевших COVID-19 составил 10%. По данным федерального оперштаба по коронавирусу, подъем заболеваемости начался 16 сентября. 26 сентября число выявленных в городе случаев с начала пандемии превысило 30 тысяч.

Ранее сообщалось, что в России обновился исторический максимум по суточной смертности от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID. Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники. В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.

Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 сентября на территории Крыма зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции.