В Севастополе ужесточают условия вырубки зеленых насаждений

Севастопольские парламентарии приняли в первом чтении закон об охране зеленых насаждений в городе.

По словам губернатора Михаила Развожаева, который внес документ на рассмотрение, новый закон обеспечит баланс между сохранением экосистем и развитием Севастополя. В частности это произойдет благодаря вводимым ограничениям бесконтрольной вырубки деревьев и кустарников в хозяйственных целях.

«У нас непростая зона для ухода за ними (зелеными насаждениями – ред.) и их сохранения. Длительное время проходила их довольно хаотичная вырубка в хозяйственных целях. Отсутствовала достаточная региональная нормативная база, и проблема стала еще более острой. Сегодня мы попробуем заполнить законодательные пробелы», – сказал Развожаев.

Законопроект был принят в первом чтении единогласно.

Документ регулирует вопросы сохранения зеленых насаждений, ограничивая их бесконтрольную и немотивированную вырубку, гарантирует охрану всех деревьев и кустарников со стороны государственных органов власти и их непременную инвентаризацию, а также делает обязательным проведение так называемого компенсационного озеленения во всех случаях уничтожения зеленых насаждений в соответствии с федеральным законодательством. При этом вопрос, где и как производить компенсационные высадки, будет решаться путем общественных обсуждений.

На случай если по тем или иным причинам такие высадки окажутся невозможными, предусматривается порядок выплат денежных компенсаций за вырубленные зеленные насаждения. Полученные средства будут направляться в бюджет города. Кроме того, согласно одному из ключевых положений, реестр выданных порубочных билетов станет общедоступным: его будут публиковать в Интернете.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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