Происшествия
В Севастополе сотрудник ГИБДД спас тонувшую в море женщину и ее дочь
фото © Новости Крыма
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь.
В пресс-службе МВД рассказали, что во время отдыха на пляже Борис Копин увидел женщину, которую захлестывает волнами. Рядом в спасательном жилете плавала маленькая девочка. Борис Копин вытащил обеих из воды на берег. Молодой женщине, которая уже была без сознания, он оказал первую помощь. В результате она пришла в себя. Девочка не пострадала.
«В панике я не запомнила имя мужчины, который нас спас. Спустя время мы с супругом ехали по Севастополю, и я увидела сотрудника полиции, который регулировал дорожное движение и был очень похож на того, кто вытащил нас с дочкой из моря. Мы узнали друг друга, – рассказала жительница Севастополя Анастасия Ляшик.
В июле 2018 года госавтоинспектор Борис Копин предотвратил дорожно-транспортное происшествие, остановив на ходу неуправляемый автобус, водитель которого потерял сознание.
Два года назад он совместно с коллегой нашел ушедших из школы-интерната двух подростков. В ночное время полицейские заметили беглецов на остановке общественного транспорта и передали их педагогам.
В сентябре 2020 года Борис Копин помог сотрудникам МЧС России спасти из горящего дома 13 человек, в том числе пятерых детей. Решается вопрос о представлении старшего лейтенанта полиции Бориса Копина к ведомственной награде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Севастополе сотрудник ГИБДД спас тонувшую в море женщину и ее дочь
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь.
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