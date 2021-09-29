В Севастополе сотрудник ГИБДД спас тонувшую в море женщину и ее дочь

фото © Новости Крыма

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь.

В пресс-службе МВД рассказали, что во время отдыха на пляже Борис Копин увидел женщину, которую захлестывает волнами. Рядом в спасательном жилете плавала маленькая девочка. Борис Копин вытащил обеих из воды на берег. Молодой женщине, которая уже была без сознания, он оказал первую помощь. В результате она пришла в себя. Девочка не пострадала.

«В панике я не запомнила имя мужчины, который нас спас. Спустя время мы с супругом ехали по Севастополю, и я увидела сотрудника полиции, который регулировал дорожное движение и был очень похож на того, кто вытащил нас с дочкой из моря. Мы узнали друг друга, – рассказала жительница Севастополя Анастасия Ляшик.

В июле 2018 года госавтоинспектор Борис Копин предотвратил дорожно-транспортное происшествие, остановив на ходу неуправляемый автобус, водитель которого потерял сознание.

Два года назад он совместно с коллегой нашел ушедших из школы-интерната двух подростков. В ночное время полицейские заметили беглецов на остановке общественного транспорта и передали их педагогам.

В сентябре 2020 года Борис Копин помог сотрудникам МЧС России спасти из горящего дома 13 человек, в том числе пятерых детей. Решается вопрос о представлении старшего лейтенанта полиции Бориса Копина к ведомственной награде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии спасли «Робинзона» и «Пятницу». Под Феодосией спасли двух туристов, которые во время прогулки на каяках попали в шторм и смогли добраться лишь до труднодоступных скал, а оттуда уже самостоятельно выбраться не смогли.

В Крыму возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины под катером. Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего водителя катера.

Еще двоих спасли за выходные на пляжах Севастополя. Спасатели Центра гражданской защиты на минувших выходных спасли выпавшего с борта яхты в воду мужчину и оказали помощь женщине на берегу, сообщили в пресс-службе ЦГЗ.

В Севастополе за день спасли шестерых пострадавших на пляжах и в море. Спасатели Центра гражданской защиты за один день спасли троих терпящих бедствие на прогулочном судне, двоих с травмами и одного унесенного в море, сообщили в отделе оперативной информации ЦГЗ.