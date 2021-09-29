В Севастополе растет расход воды и электричества

В Севастополе растет потребление электроэнергии. Если пик суточного потребления в 2020 году составил 300 мВт – это было 16 февраля при температуре 6 градусов мороза, то уже осенью 2021 года суточное энергопотребление составляет 313 мВт.

Прогноз на зимний период – 340 мВт в сутки. Такие цифры озвучил на заседании правительства Севастополя вице-губернатор Николай Жигулин.

«Мы по энергопотреблению растем. Наверное, и перепись нам скажет, что население города увеличивается», - отметил он.

В эксплуатацию вводятся объекты ФЦП, новые многоквартирные и частные дома, но, несмотря на это, веерные отключения света севастопольцам не грозят.

«Мы понимаем, какой объем работы необходимо нам провести, чтобы и этот период <как и прошлую зиму – прим. авт.> пройти без графиков отключений», – резюмировал Жигулин.

Напомним, 18 марта 2019 года в Крыму введены в эксплуатацию Балаклавская и Таврическая ТЭС.

Зафиксирован и рост потребления воды, и он перекрывает ежесуточную экономию в семь тысяч кубометров, которые высвободились в ходе борьбы с потерями. На фоне этой экономии суточное увеличение расхода воды не так заметно, как с электричеством, но все же оно есть.

Всего в 2021 году у Водоканала появилось две тысячи новых абонентов – домов, квартир и организаций, сообщил Николай Жигулин. При этом он отметил: разрешения на подключения многим были выданы два-три года назад, и просто пришло время их реализовать.

Что касается Чернореченского водохранилища, сегодня оно имеет запас в 45 миллионов кубометров воды, и его активное пополнение продолжается.

В целом с ресурсами в преддверии отопительного сезона в городе порядок, и никаких предпосылок к его срыву нет, подчеркнул Жигулин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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