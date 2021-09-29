Происшествия
В Севастополе пьяный мужчина проник в вуз и напугал студентов
В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны задержали на территории одного из вузов нетрезвого мужчину, который пытался завязать драку со студентами и преподавателями.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне вечером.
По камерам видеонаблюдения сторож увидел, как под покровом темноты неизвестный перелез через забор на территорию учебного заведения и устроил конфликт с находящимися там людьми.
«Незваный гость заглядывал в окна, выкрикивал нецензурные ругательства и пытался спровоцировать драку с припозднившимися сотрудниками и студентами. Объяснить цель своего визита мужчина не смог, так как, по внешним признакам, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - рассказали в ведомстве.
Росгвардейцы задержали нарушителя, им оказался 39-летний местный житель. Его для дальнейшего разбирательства передали полицейским.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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