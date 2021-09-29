В Севастополе мать на сутки бросила детей одних и ушла пить к приятелю

Жительницу Севастополя обвиняют в заведомом оставлении в опасности малолетних детей, по факту прокурорской проверки возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как установили следователи, мать четверых детей на сутки ушла из дома к своему знакомому, оставив своих четверых детей одних в квартире: двоих девочек 2017 г.р., дочь 2015 г.р. и сына 2005 г. р., на которого и возложила обязанности присматривать за младшими сестрами.

«Женщина отсутствовала на протяжении ночи и следующего дня, находясь в это время у своего знакомого, с которым употребляла спиртные напитки. Дети через кухонное окно вышли на улицу и самостоятельно гуляли, в том числе по проезжей части дороги», – сообщили в прокуратуре.

В тот же день сотрудники Управления труда и социальной защиты населения и Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России Балаклавского района Севастополя поместили оставшихся без надзора детей в социальный приют.

Старшего сына на момент изъятия малышей из семьи дома не оказалось. По результатам проверки прокуратуры в отношении многодетной матери 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасном для жизни и здоровья состоянии троих малолетних детей.

В ведомстве отмечают, что эта семья состоит на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поскольку женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих родительских обязанностей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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