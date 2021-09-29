Власть
В Крыму восстановили работу сервиса записи пациентов к врачам
Неполадки в работе региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», с помощью которой можно записаться на прием к врачу, устранены.
Об этом заявил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
По словам главы ведомства, сбой в системе произошел на прошлой неделе. «Благодаря круглосуточной работе специалистов работоспособность программного комплекса уже восстановлена», - написал Остапенко на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, Минздравом Крыма и главврачами больниц были предприняты все необходимые действия, чтобы неполадки в системе не отразились на процессе оказания медицинской помощи. «Запись пациентов к специалистам производилась в ручном режиме, оформление листков нетрудоспособности, рецептов на льготное лекарственное обеспечение продолжалось в других информационных системах», - сообщил министр и принес извинения за доставленные неудобства.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID. Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.
В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники. В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.
В Севастополе сотрудник ГИБДД спас тонувшую в море женщину и ее дочь
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Севастополю Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь.
Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган» видео
Олег Зубков записал официальное заявление по инциденту в парке «Тайган».
В тюрьму никто не хочет: после ареста Кабанова хотят упразднить должность вице-премьера
Должность вице-премьера, курирующего реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена в правительстве Крыма.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
вчера
В «Тайгане» тигр откусил палец ребенку
27 сентября
Когда снова потеплеет в Крыму: прогноз
25 сентября
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.