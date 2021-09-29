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Власть

В Крыму восстановили работу сервиса записи пациентов к врачам

16:07 среда, 29 сентября 2021

Неполадки в работе региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», с помощью которой можно записаться на прием к врачу, устранены.

Об этом заявил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По словам главы ведомства, сбой в системе произошел на прошлой неделе. «Благодаря круглосуточной работе специалистов работоспособность программного комплекса уже восстановлена», - написал Остапенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, Минздравом Крыма и главврачами больниц были предприняты все необходимые действия, чтобы неполадки в системе не отразились на процессе оказания медицинской помощи. «Запись пациентов к специалистам производилась в ручном режиме, оформление листков нетрудоспособности, рецептов на льготное лекарственное обеспечение продолжалось в других информационных системах», - сообщил министр и принес извинения за доставленные неудобства.

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