В Крыму восстановили работу сервиса записи пациентов к врачам

Неполадки в работе региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», с помощью которой можно записаться на прием к врачу, устранены.

Об этом заявил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По словам главы ведомства, сбой в системе произошел на прошлой неделе. «Благодаря круглосуточной работе специалистов работоспособность программного комплекса уже восстановлена», - написал Остапенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, Минздравом Крыма и главврачами больниц были предприняты все необходимые действия, чтобы неполадки в системе не отразились на процессе оказания медицинской помощи. «Запись пациентов к специалистам производилась в ручном режиме, оформление листков нетрудоспособности, рецептов на льготное лекарственное обеспечение продолжалось в других информационных системах», - сообщил министр и принес извинения за доставленные неудобства.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID. Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 27 сентября на территории Крыма зарегистрирован 361 случай коронавирусной инфекции.

В Крыму возникли проблемы с записью пациентов в поликлиники. В медицинских организациях республики сейчас фиксируют проблемы с сервисом записи пациентов.