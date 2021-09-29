Власть
В Крыму плотно возьмутся за электросамокаты
фото © hype.tech
Министерство экономического развития Республики Крым продолжает работу по реализации пилотного проекта по запуску экологического транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.
С этой целью была создана рабочая группа по развитию электротранспорта в Республике Крым. Группа прорабатывает вопрос по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности».
В рабочую группу вошли представители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций, муниципальных образований, коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.
«В настоящее время создана подгруппа для подготовки «дорожной карты» по развитию электротранспорта и по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности». В УГИБДД МВД по Республике Крым уже ведется работа по закреплению на законодательном уровне, в части регулирования ПДД, таких понятий как «Средство индивидуальной мобильности». Также прорабатывается вопрос вывода электротранспорта класса «электрические самоходные машины» на дороги общего пользования, при условии доработки усиления безопасности конструкции производителями существующих модификаций машин», — сказала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотрудники аэропорта Симферополя рискуют жизнями по пути на работу. Людям приходится перебегать оживленную трассу и перелезать через ограждение.
В Севастополе готовятся к запуску уникального электробуса. 28 сентября в Севастополе выйдет на маршрут электробус, который по своим характеристикам не имеет аналогов.
Один из въездов в Севастополь перекроют на полгода. Ограничение движения связано с работами по строительству восьмого этапа трассы «Таврида».
Президентскую дорогу в Севастополе закроют на семь месяцев. Временное ограничение движения всех видов транспорта введут с 1 октября на Президентской дороге в Севастополе.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 29 сентября фото
Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Реконструкция кинотеатра «Симферополь» затягивается
Все еще ведется поиск инвестора, проектно-сметной документации по-прежнему нет.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
20 часов назад
В Крыму новая громкая отставка
21 час назад
Лоза предложил пригласить Усика в РФ и открыть школу бокса в Симферополе
Известный российский певец Юрий Лоза предложил пригласить украинского боксера Александра Усика строить карьеру в России, а заодно и открыть академию имени себя в Симферополе, где спортсмен родился.