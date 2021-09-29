В Крыму плотно возьмутся за электросамокаты

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Министерство экономического развития Республики Крым продолжает работу по реализации пилотного проекта по запуску экологического транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития РК.

С этой целью была создана рабочая группа по развитию электротранспорта в Республике Крым. Группа прорабатывает вопрос по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности».

В рабочую группу вошли представители исполнительных органов государственной власти, общественных организаций, муниципальных образований, коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели.

«В настоящее время создана подгруппа для подготовки «дорожной карты» по развитию электротранспорта и по закреплению на законодательном уровне понятия «Средство индивидуальной мобильности». В УГИБДД МВД по Республике Крым уже ведется работа по закреплению на законодательном уровне, в части регулирования ПДД, таких понятий как «Средство индивидуальной мобильности». Также прорабатывается вопрос вывода электротранспорта класса «электрические самоходные машины» на дороги общего пользования, при условии доработки усиления безопасности конструкции производителями существующих модификаций машин», — сказала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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