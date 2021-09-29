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Происшествия

В Феодосии поймали пенсионера с пулеметом

В Феодосии поймали пенсионера с пулеметом

фото © Новости Крыма

Феодосийский городской суд Республики Крым привлек к ответственности местного жителя за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия.

Суд установил, что 66-летний мужчина много лет назад в земле на территории одного из крымских лесных массивов нашел затвор пистолета-пулемета конструкции Шпагина образца 1941 года и затвор ручного пулемета ДП. Сложив находку в рюкзак, мужчина принес ее домой и хранил не менее десяти лет.

В январе текущего года сотрудники ФСБ в ходе осмотра помещения обнаружили и изъяли основные части огнестрельного оружия, пригодные к использованию. Заведено уголовное дело, а пенсионер стал его фигурантом.

Согласно приговору суда, осужденный не может выезжать за пределы муниципального образования – городской округ Феодосия, без согласия специализированного государственного органа, а также не должен менять место жительства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Феодосии поймали пенсионера с пулеметом

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