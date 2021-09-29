Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 378 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших, 324- выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – завозные из-за рубежа.», — сообщил Сергей Аксенов.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 78870 случаев новой коронавирусной инфекции, 495 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 77378 случай при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4555 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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